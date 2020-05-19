Политолог озвучил главную причину возможного раздела и распада Украины на части

Украинскому государству грозит раздел и распад на части. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Алексей Мартынов, говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
По словам аналитика, главной причиной реальности обозначенного им сценария является отсутствие у Киева желания навести порядок в системе управления государством. Мартынов ожидает, что в ближайшем будущем «мы будем свидетелями, как это все рухнет, как это все будут делить».
Эксперт добавил, что Одесская, Николаевская и некоторые другие юго-восточные области Украины захотят пойти путем Донецка и Луганска, пишет издание «Политика Сегодня».
Ранее во вторник сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, назвал помеху для реинтеграции Донбасса.