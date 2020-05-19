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Политолог озвучил главную причину возможного раздела и распада Украины на части

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог озвучил главную причину возможного раздела и распада Украины на части
Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Украинскому государству грозит раздел и распад на части. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Алексей Мартынов, говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам аналитика, главной причиной реальности обозначенного им сценария является отсутствие у Киева желания навести порядок в системе управления государством. Мартынов ожидает, что в ближайшем будущем «мы будем свидетелями, как это все рухнет, как это все будут делить».

Эксперт добавил, что Одесская, Николаевская и некоторые другие юго-восточные области Украины захотят пойти путем Донецка и Луганска, пишет издание «Политика Сегодня».

Ранее во вторник сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава украинского МИД, назвал помеху для реинтеграции Донбасса.

ДЦ

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