Климкин назвал помеху для возвращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Serg Glovny / globallookpress.com

Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, рассказал, что мешает Киеву вернуть занимаемые ДНР и ЛНР территории, отколовшиеся в ходе событий весны 2014 года. По данному вопросу экс-чиновник высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

Как отметил Климкин, препятствием для реинтеграции Донбасса является опасение киевских властей о том, что шаги в данном направлении в условиях экономического кризиса «приведут и к коллапсу безопасности государства».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политический эксперт Антон Бредихин поведал, при каком условии может начаться процесс «реального распада» Украины.