Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Климкин назвал помеху для возвращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР на Украину

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Климкин назвал помеху для возвращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР на Украину
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Serg Glovny / globallookpress.com

Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, рассказал, что мешает Киеву вернуть занимаемые ДНР и ЛНР территории, отколовшиеся в ходе событий весны 2014 года. По данному вопросу экс-чиновник высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

Как отметил Климкин, препятствием для реинтеграции Донбасса является опасение киевских властей о том, что шаги в данном направлении в условиях экономического кризиса «приведут и к коллапсу безопасности государства».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политический эксперт Антон Бредихин поведал, при каком условии может начаться процесс «реального распада» Украины.

ДЦ

Экономика

Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что специалисты из США спрогнозировали восстановление российской экономики после пандемии коронавируса нового типа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью