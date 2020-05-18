Политолог назвал возможное главное условие начала «реального распада» Украины

Украинцы, проживающие в западных регионах бывшей советской республики, могут решить, что им намного ближе Варшава и Будапешт, а не Киев, заявил политолог Антон Бредихин. Данное осознание, по мнению аналитика, способно стать главным условием начала «реального распада» страны.
Как отметил Бредихин, население Западной Украины понимает, что целиком страну в ЕС и Североатлантический альянс не примут из-за нерешенных территориальных проблем. Данным областям «будет выгодно уйти самим», потому что в этом случае они быстрее присоединятся к европейскому сообществу, полагает эксперт.
Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, предсказал дальнейшую стратегию Киева в отношении Донецка и Луганска.