Политолог назвал возможное главное условие начала «реального распада» Украины

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18 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Украинцы, проживающие в западных регионах бывшей советской республики, могут решить, что им намного ближе Варшава и Будапешт, а не Киев, заявил политолог Антон Бредихин. Данное осознание, по мнению аналитика, способно стать главным условием начала «реального распада» страны.

Как отметил Бредихин, население Западной Украины понимает, что целиком страну в ЕС и Североатлантический альянс не примут из-за нерешенных территориальных проблем. Данным областям «будет выгодно уйти самим», потому что в этом случае они быстрее присоединятся к европейскому сообществу, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, предсказал дальнейшую стратегию Киева в отношении Донецка и Луганска.