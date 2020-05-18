Стрелков предсказал дальнейшую стратегию Киева в отношении восставших ДНР и ЛНР

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18 мая 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, предсказал, какой стратегии в дальнейшем будет придерживаться Украина в отношении республик Донбасса, восставших против киевской власти весной 2014 года. По данному вопросу Стрелков высказался в разговоре с журналистами.

По мнению экс-командира ополченцев, украинское руководство не оставит попыток вернуть неподконтрольные ей территории, несмотря на экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса COVID-19. Стрелков спрогнозировал, что Донбасс и дальше ждет жизнь в состоянии «ни мира, ни войны». При этом Киев будет выжидать удобный момент для того, чтобы уничтожить ДНР и ЛНР в ходе военной операции, отметил собеседник URA.RU.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском парламенте озвучили возможный сценарий «возвращения» российского Крыма.