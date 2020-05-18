В Верховной Раде озвучили предполагаемый сценарий «возвращения» Крыма Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости Крым

Заседание Верховной Рады Украины, Yuliya Ovsyannikova / globallookpress.com

В парламенте Украины озвучили предполагаемый сценарий «возвращения» Крымского полуострова в состав страны. По данному вопросу высказался депутат Мустафа Джемилев, пишут российские интернет-СМИ.

Как полагает представитель Верховной Рады, преемник Владимира Путина на посту президента РФ осознает, что в интересах Москвы «соблюдать международное право». Из слов Джемилева следует, что после этого должен произойти уход России из Крыма.

Парламентарий добавил, что «возвращение» региона состоится в случае активного участия международного сообщества. Оно должно усилить санкции в отношении РФ, считает Мустафа Джемилев.

Ранее сегодня сообщалось, что публицист Лариса Шеслер указала на причину нереальности воссоединения Донбасса с Украиной.