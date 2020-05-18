Публицист указала на причину нереальности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

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18 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные республики Донбасса не вернутся в состав Украины по причине того, что местное население активно получает паспорта Российской Федерации. На это на своей странице в социальной сети Facebook указала публицист и общественный деятель Лариса Шеслер.

Шеслер отметила, что за прошедший месяц гражданами РФ стали еще около 34 тысяч жителей Донбасса. По мнению автора поста, «движение Донбасса в Россию» не остановит ни пандемия коронавируса COVID-19, ни спровоцированный ею экономический кризис.

Ранее эксперт Владимир Карасев спрогнозировал присоединение Донецка и Луганска к России будущей осенью.