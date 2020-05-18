Московский аналитик предсказал присоединение ДНР и ЛНР к России осенью 2020 года

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18 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации осенью 2020 года. С соответствующим прогнозом выступил московский политический эксперт Владимир Карасев, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Правда.Ру», аналитик полагает, что РФ признает и присоединит республики Донбасса, когда большинство жителей данных территорий получит российские паспорта. Согласно расчетам Карасева, это должно случиться будущей осенью.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Андрей Окара рассказал, при каком условии может произойти новый Майдан на Украине.