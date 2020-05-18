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Политолог озвучил возможное условие Майдана на Украине и свержения Зеленского

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Политолог озвучил возможное условие Майдана на Украине и свержения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Edijs Palens / globallookpress.com

Названо вероятное условие нового Майдана на Украине и свержения президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался политический эксперт Андрей Окара.

По словам аналитика, процитированного отечественным интернет-изданием «Правда.Ру», очередной Майдан может произойти, если официальный Киев решится на выполнение минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса. Окара полагает, что протестные выступления способны привести к отстранению от власти действующего президента Владимира Зеленского.

Ранее в понедельник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев непризнанной ДНР, обозначил главное условие распада украинского государства.

ДЦ

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