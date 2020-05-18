Экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков назвал главное условие распада Украины

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18 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, обозначил главное условие распада Украины. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует портал URA.RU, Стрелков заявил, что дезинтеграция соседнего государства не произойдет без внешней поддержки со стороны Москвы. Власти Российской Федерации должны обеспечить полную защиту и поддержку регионам, которые захотят выйти из состава Украины, отметил экс-командир ДНР.

Ранее стало известно, что в Донбассе произошло обернувшееся потерями боестолкновение между украинскими военными и националистами.