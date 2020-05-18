В ДНР раскрыли детали приведшего к потерям боя ВСУ с «правосеками» под Донецком

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18 мая 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Донбассе произошло приведшее к потерям боевое столкновение военнослужащих 54-й бригады Вооруженных сил Украины с представителями «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская группировка). Подробности данного инцидента раскрыли в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В информации, распространенной пресс-службой Народной милиции, говорится, что причиной конфликта между бойцами ВСУ и националистами стал незаконный блокпост, который последние организовали на участке одной из дорог под Донецком. Командование 54-й бригады отправило на данный блокпост группу военных, чтобы урегулировать ситуацию, отмечается в сообщении.

Во время беседы произошла словесная перепалка, переросшая в перестрелку. Она привела к гибели двух бойцов ВСУ, еще двое ранены. Праворадикалы потеряли ранеными двух человек.

Ранее сообщалось, что Алексей Арестович, киевский военный эксперт, рассказал, в чем может заключаться один из запасных планов Киева по Донбассу.