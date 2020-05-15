Киевский военный эксперт разгадал возможный смысл плана «С» Украины по Донбассу

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15 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Алексей Арестович, киевский военный эксперт, поведал, в чем может заключаться украинский план «С» по Донбассу, претворение в жизнь которого допустил вице-премьер страны Вадим Пристайко.

Как заявил Арестович, «план С» - заморозка вооруженного конфликта, которая допускает периодические вспышки боевых действий. Согласно точке зрения аналитика, «к этому все и идет».

Эксперт добавил, что не верит в возможность введения в зону противостояния международного миротворческого контингента, которое, как предполагается, предусмотрено еще одним запасным планом Украины по Донбассу.

Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Арестович назвал оружие для удара по Черноморскому флоту РФ в случае военного столкновения между Киевом и Москвой.