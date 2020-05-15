Киевский военный эксперт разгадал возможный смысл плана «С» Украины по Донбассу

Алексей Арестович, киевский военный эксперт, поведал, в чем может заключаться украинский план «С» по Донбассу, претворение в жизнь которого допустил вице-премьер страны Вадим Пристайко.
Как заявил Арестович, «план С» - заморозка вооруженного конфликта, которая допускает периодические вспышки боевых действий. Согласно точке зрения аналитика, «к этому все и идет».
Эксперт добавил, что не верит в возможность введения в зону противостояния международного миротворческого контингента, которое, как предполагается, предусмотрено еще одним запасным планом Украины по Донбассу.
Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Арестович назвал оружие для удара по Черноморскому флоту РФ в случае военного столкновения между Киевом и Москвой.