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Украинский эксперт назвал оружие для удара по Черноморскому флоту РФ в случае войны

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт назвал оружие для удара по Черноморскому флоту РФ в случае войны
Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Противокорабельные ракеты «Гарпун», которые Украина получит от Соединенных Штатов, обеспечат киевским военным успех в случае вооруженного столкновения с силами Черноморского флота Российской Федерации. Об этом рассказал украинский эксперт Алексей Арестович.

Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик назвал американские ракеты «мощнейшем средством», которое «имеет значение тактического ядерного оружия». По словам Арестовича, чтобы сбить «наступательный порыв» противника, Киеву достаточно будет нанести поражение нескольким кораблям Черноморского флота, ударив по ним «Гарпунами».

Ранее в пятницу стало известно, что на Украине признали вину экс-президента Петра Порошенко в керченской провокации 2018 года.

ДЦ

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