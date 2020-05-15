На Украине признали вину Петра Порошенко в керченской провокации ВМСУ 2018 года

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15 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Специалисты, работающие в научно-исследовательском институте при украинском Минюсте, признали вину бывшего президента страны Петра Порошенко в керченской провокации, которая произошла осенью 2018 года. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание ФАН, эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стали нарушения нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. В отчете, подготовленном институтом, констатируется, что указание Петра Порошенко о проходе кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив привело к попаданию в плен личного состава.

В процитированной публикации говорится, что отчет будет передан органам следствия, ведущим одно из уголовных дел, возбужденных против бывшего президента.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР узнали о «панике» в 57-й бригаде армии Украины из-за распространения коронавируса.