На Украине признали вину Петра Порошенко в керченской провокации ВМСУ 2018 года

Специалисты, работающие в научно-исследовательском институте при украинском Минюсте, признали вину бывшего президента страны Петра Порошенко в керченской провокации, которая произошла осенью 2018 года. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как информирует издание ФАН, эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стали нарушения нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. В отчете, подготовленном институтом, констатируется, что указание Петра Порошенко о проходе кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив привело к попаданию в плен личного состава.
В процитированной публикации говорится, что отчет будет передан органам следствия, ведущим одно из уголовных дел, возбужденных против бывшего президента.
Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР узнали о «панике» в 57-й бригаде армии Украины из-за распространения коронавируса.