В 57-й бригаде Вооруженных сил Украины, принимающей участие в операции против самопровозглашенных республик Донбасса, зафиксированы «панические настроения» из-за распространения коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступили в Народной милиции ДНР.
В информации, распространенной Народной милицией, говорится, что на данный момент в 57-й бригаде коронавирус диагностирован у 180 человек. Киевское командование приняло решение вывести соединение из зоны боевых действий. Бригада должна покинуть ее в конце текущего месяца.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший одесский депутат Александр Васильев назвал выгоду России в случае присоединения ДНР и ЛНР.