В ДНР узнали о «панике» в воюющей в Донбассе бригаде ВСУ из-за вспышки COVID-19

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15 мая 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В 57-й бригаде Вооруженных сил Украины, принимающей участие в операции против самопровозглашенных республик Донбасса, зафиксированы «панические настроения» из-за распространения коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступили в Народной милиции ДНР.

В информации, распространенной Народной милицией, говорится, что на данный момент в 57-й бригаде коронавирус диагностирован у 180 человек. Киевское командование приняло решение вывести соединение из зоны боевых действий. Бригада должна покинуть ее в конце текущего месяца.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший одесский депутат Александр Васильев назвал выгоду России в случае присоединения ДНР и ЛНР.