Российские медики назвали самые опасные заболевания при коронавирусе COVID-19

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15 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Российские медики, Xinhua / globallookpress.com

Российские медицинские специалисты рассказали, какие болезни представляют наибольшую опасность при коронавирусе COVID-19. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет сайт телеканала RT, журналист Антон Красовский подготовил новый фильм об эпидемии коронавируса, для которого были взяты интервью у главных врачей ряда московских больниц - Дениса Проценко, Марьяны Лысенко и Алексея Света. Медики заявили, что тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у пациентов с гематологическими недугами и людей, которые страдают сахарным диабетом и ожирением.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты из Испании назвали кожные симптомы, свидетельствующие о заражении COVID-19.