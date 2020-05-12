Исследователи назвали самый вероятный симптом заражения коронавирусом COVID-19

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12 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Исследователи определили наиболее вероятный симптом заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Это изменение обоняния или вкуса, говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как информирует ресурс The Latest Research News, специалисты пришли к выводу, согласно которому наличие обозначенного признака в 7,4 раза повышает вероятность того, что человек болен именно коронавирусом. Для других симптомов этот показатель ниже.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что итальянские медики назвали часто игнорируемые людьми симптомы гипертонии. В список данных сигналов организма, в частности, попали головокружения и звон в ушах.