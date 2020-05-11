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Итальянские медспециалисты назвали часто игнорируемые людьми симптомы гипертонии

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Итальянские медспециалисты назвали часто игнорируемые людьми симптомы гипертонии
Врач измеряет артериальное давление пациенту, uwe umstätter / globallookpress.com

Работающие в Италии медицинские специалисты назвали признаки гипертонии, которые часто игнорируют люди. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российской блогосфере.

В списке симптомов болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. головная боль после пробуждения;

2. головокружения;

3. звон в ушах;

4. появление ярких пятен перед глазами;

5. носовые кровотечения.

Ранее в понедельник сообщалось, что врач-онколог Сергей Носов обозначил возможные признаки рака, при наличии которых необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам в сфере здравоохранения.

ДЦ
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