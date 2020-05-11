Итальянские медспециалисты назвали часто игнорируемые людьми симптомы гипертонии

Работающие в Италии медицинские специалисты назвали признаки гипертонии, которые часто игнорируют люди. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российской блогосфере.
В списке симптомов болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. головная боль после пробуждения;
2. головокружения;
3. звон в ушах;
4. появление ярких пятен перед глазами;
5. носовые кровотечения.
Ранее в понедельник сообщалось, что врач-онколог Сергей Носов обозначил возможные признаки рака, при наличии которых необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам в сфере здравоохранения.