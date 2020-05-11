Назван способ быстро снизить артериальное давление дома без таблеток и врачей

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11 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Женщина измеряет артериальное давление, M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Назван способ быстрого снижения артериального давления естественным путем в домашних условиях. Данной теме посвящен материал, размещенный в российском сегменте интернета.

Автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что привести давление в норму без приема лекарств и помощи со стороны медицинских специалистов можно посредством принятия ванны, наполненной теплой соленой водой. Ее температура должна составлять 37–38 градусов. Рекомендуемая продолжительность процедуры – 10-15 минут, говорится в процитированном посте.

Прежде чем использовать данный способ, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

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