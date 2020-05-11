Американские специалисты открыли еще один путь передачи коронавируса СOVID-19

Обнаружен новый способ заражения смертельно опасным коронавирусом СOVID-19. Данный путь передачи болезни открыла группа американских специалистов, возглавляемых Медицинской школой Университета Джона Хопкинса.
Как пишет британское издание Daily Mail, ученые обнаружили, что СOVID-19 способен проникать в организм человека через глаза и слезы. Данное свойство коронавируса объясняется тем, что он фиксируется на рецепторах ACE-2, которые производят глаза.
Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи обозначили ключевые факторы смертности при заражении коронавирусом. В список, в частности, попали социальное положение, пол и возраст.