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Американские специалисты открыли еще один путь передачи коронавируса СOVID-19

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Американские специалисты открыли еще один путь передачи коронавируса СOVID-19
Жительница Индианы, Jeremy Hogan / globallookpress.com

Обнаружен новый способ заражения смертельно опасным коронавирусом СOVID-19. Данный путь передачи болезни открыла группа американских специалистов, возглавляемых Медицинской школой Университета Джона Хопкинса.

Как пишет британское издание Daily Mail, ученые обнаружили, что СOVID-19 способен проникать в организм человека через глаза и слезы. Данное свойство коронавируса объясняется тем, что он фиксируется на рецепторах ACE-2, которые производят глаза.

Ранее в понедельник сообщалось, что исследователи обозначили ключевые факторы смертности при заражении коронавирусом. В список, в частности, попали социальное положение, пол и возраст.

ДЦ
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