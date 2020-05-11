Ученые озвучили главные факторы смертности при заражении коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 мая 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Обозначены основные факторы смертности при заражении коронавирусом COVID-19. Соответствующее исследование провели ученые, работающие в Оксфордском университете и Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Как информирует интернет-портал Medrxiv, специалисты отнесли к главным факторам:

1. принадлежность к той или иной расе – выяснилось, что темнокожие и азиаты больше других рискуют скончаться от COVID-19;

2. социальное положение – среди бедных слоев населения летальные случаи регистрируются чаще;

3. пол – показатели смертности выше среди мужчин;

4. пожилой возраст;

5. наличие у человека неконтролируемого сахарного диабета и тяжелых форм бронхиальной астмы.

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