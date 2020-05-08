Исследователи раскрыли главную причину распространения коронавируса COVID-19

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8 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Li An / globallookpress.com

Главной причиной вспышки смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Земле стали путешествия. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Бразилии, пишут британские СМИ.

Издание Daily Mail информирует, что сотрудники Федерального университета Баии проанализировали, как на распространение болезни повлияли социально-экономические, климатические и транспортные факторы. Специалисты определили, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев коронавируса оказали авиационные перевозки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный вирусолог Александр Лукашев рассказал о возможности заражения COVID-19 дома.