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Российский ученый-вирусолог рассказал о возможности заражения COVID-19 дома

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российский ученый-вирусолог рассказал о возможности заражения COVID-19 дома
Медик, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Александр Лукашев, ученый-вирусолог из Сеченовского университета, рассказал о возможности заражения COVID-19 дома. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Лукашев отметил, что существует небольшая вероятность заболевания коронавирусом людьми, которые соблюдают режим самоизоляции. По словам собеседника ТАСС, COVID-19 может попасть в жилище с продуктами, приобретенными в магазине. Чтобы избежать заражения, ученый посоветовал мыть купленные фрукты.

Ранее сегодня сообщалось, что доктор Александр Мясников перечислил симптомы коронавируса, при которых необходимо вызывать скорую помощь.

 

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