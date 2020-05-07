Российский ученый-вирусолог рассказал о возможности заражения COVID-19 дома

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7 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медик, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Александр Лукашев, ученый-вирусолог из Сеченовского университета, рассказал о возможности заражения COVID-19 дома. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Лукашев отметил, что существует небольшая вероятность заболевания коронавирусом людьми, которые соблюдают режим самоизоляции. По словам собеседника ТАСС, COVID-19 может попасть в жилище с продуктами, приобретенными в магазине. Чтобы избежать заражения, ученый посоветовал мыть купленные фрукты.

Ранее сегодня сообщалось, что доктор Александр Мясников перечислил симптомы коронавируса, при которых необходимо вызывать скорую помощь.