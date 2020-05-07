Российский врач перечислил все ранние признаки заражения коронавирусом COVID-19

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7 мая 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Звезда»

Медик на фоне машин скорой помощи, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Обозначены все ранние признаки заражения коронавирусом COVID-19, представляющим смертельную опасность для человека. По данному вопросу высказался некоторое время назад российский врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В списке симптомов болезни, озвученным медицинским специалистом, фигурируют:

1. похожее на абстинентный синдром состояние, при котором наблюдается ощущение слабости, тяжести, боль в глазах и повышенная утомляемость;

2. гипосмия - снижение обоняния;

3. инверсия вкусов;

4. осиплость в голосе, першение в горле;

5. ощущение нехватки воздуха.

Ранее в четверг сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения назвали причину низкой смертности от COVID-19 в Российской Федерации.