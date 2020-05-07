Российский врач перечислил все ранние признаки заражения коронавирусом COVID-19

Обозначены все ранние признаки заражения коронавирусом COVID-19, представляющим смертельную опасность для человека. По данному вопросу высказался некоторое время назад российский врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
В списке симптомов болезни, озвученным медицинским специалистом, фигурируют:
1. похожее на абстинентный синдром состояние, при котором наблюдается ощущение слабости, тяжести, боль в глазах и повышенная утомляемость;
2. гипосмия - снижение обоняния;
3. инверсия вкусов;
4. осиплость в голосе, першение в горле;
5. ощущение нехватки воздуха.
Ранее в четверг сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения назвали причину низкой смертности от COVID-19 в Российской Федерации.