В ВОЗ проанализировали, почему в России низкая смертность от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила уровень смертности от коронавируса в России. Она отметила, что в стране зафиксировано низкое число погибших от COVID-19.
Вуйнович рассказала, что в России таких результатов удалось добиться благодаря своевременной изоляции пожилых людей, которые входят в группу риска. Также она добавила, что здравоохранение в стране работает системно, благодаря чему пациенты получают всё необходимое лечение.
«На самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», - оценила ситуацию специалист ВОЗ.