В ВОЗ проанализировали, почему в России низкая смертность от COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 мая 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила уровень смертности от коронавируса в России. Она отметила, что в стране зафиксировано низкое число погибших от COVID-19.

Вуйнович рассказала, что в России таких результатов удалось добиться благодаря своевременной изоляции пожилых людей, которые входят в группу риска. Также она добавила, что здравоохранение в стране работает системно, благодаря чему пациенты получают всё необходимое лечение.

«На самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», - оценила ситуацию специалист ВОЗ.