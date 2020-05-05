В ВОЗ допустили, что COVID-19 мог покинуть пределы Китая еще в декабре

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5 мая 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер признал, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла впервые выйти за пределы Китая в декабре прошлого года.

Таким образом он прокомментировал сведения о том, что во Франции обнаружили первого заболевшего в конце прошлого года.

«Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19... Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря… Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи», - сказал Линдмайер.