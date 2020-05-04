В ВОЗ отреагировали на заявления США об искусственном происхождении коронавируса

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4 мая 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что продолжают считать коронавирусную инфекцию вирусом животного происхождения, поскольку не получали от Соединённых Штатов доказательств обратного.

«Мы не получали никаких данных от властей США, касающихся возможного происхождения вируса. С нашей точки зрения, это все спекуляции», - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он добавил, что для работы организации крайне важно получить подтвержденную информацию о происхождении COVID-19, чтобы лучше понять его природу. Однако пока американская сторона не предоставила никаких доказательств.