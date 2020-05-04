В ВОЗ назвали условие успешной борьбы с коронавирусом

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4 мая 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Успех в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией по всему миру в настоящее время зависит не от скорости создания лекарства от COVID-19, а от равного распределения препаратов между странами, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства, а то, насколько равно мы сможем их распределить. Никто из нас не может считать приемлемым мир, где одни люди защищены, в то время как другие подвергаются опасности», - уверен руководитель Всемирной организации здравоохранения.

Он добавил, что в настоящее время в мире в стадии разработки находятся сразу несколько вакцин от коронавируса, при этом результаты испытаний некоторых из них уже готовы.