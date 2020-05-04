AP: США опубликовали документы разведки, доказывающие манипуляцию ВОЗ со стороны КНР

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4 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

фото: pixels.com

Разведка Соединенных Штатов утверждает, что Китай скрыл реальные данные о вспышке коронавируса нового типа и приуменьшил степень его заразности, чтобы заранее запастись необходимыми для борьбы с ним медицинским изделиями и лекарствами.

Американские СМИ опубликовали документы, в которых говорится, что сокрытие информации позволило КНР увеличить импорт и сократить экспорт предметов медицинского назначения. Кроме того, местные власти хотели утаить это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных». При этом Китай специально не раскрывал данные о заразности новой инфекции на протяжении всего января.

Напомним, что о появлении пневмонии неизвестного происхождения власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года.

Вашингтон не раз обвинял Пекин в сокрытии официальных данных о случаях заражения COVID-19. Президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай в ситуации с появлением коронавируса нового типа "совершил ошибку".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.