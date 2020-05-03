Помпео заявил о наличии доказательств сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

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3 мая 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом. COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Как отметил глава Госдепа в интервью американскому телеканалу ABC News, американская сторона с самого начала об этом говорила. Также он обвинил Пекин в проведении "классической коммунистической кампании по дезинформации". "Теперь это может видеть весь мир", — сказал Помпео. Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, добавив, что осведомлен о мнении специалистов, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

Китай в ответ на обвинения США о сокрытии распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 выпустил короткометражный мультфильм.