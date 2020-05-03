Китай ответил США на обвинение в сокрытии коронавируса COVID

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3 мая 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Китай в ответ на обвинения США о сокрытии распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 выпустил короткометражный мультфильм. Двухминутный ролик опубликовало государственное агентство Xinhua.

В мультфильме говорится о действиях Пекина после вспышки коронавирусной инфекции и реакции США на предупреждения Китая.

В мультфильме показано, как Китай еще декабря предупреждал мир об опасной инфекции, но Штаты отказывались в это верить и не принимали мер. Абсурд заключается в том, что когда эпидемия COVID началась в Америке, в Белом доме решили свалить вину на власти КНР.

Спецслужбы разведывательного союза «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания, обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Опубликовано новое досье.