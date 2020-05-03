В досье спецслужб «Пять глаз» говорится, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса COVID

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3 мая 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Telegraph, РИА Новости

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Спецслужбы разведывательного союза «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания, обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.



Западные спецслужбы считают, что Китай, «подвергая риску другие страны», скрывал все новости о коронавирусе, заставляя молчать медиков. В 15-страничном досье «Пяти глаз» говорится, что Китай еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, но но отрицал это до 20 января.

Также в разведывательном союзе обвинили ВОЗ. По данным спецслужб Запада, ВОЗ также отрицала эту информацию, несмотря на опасения, которые выражали власти Тайваня еще 31 декабря.

В документе спецслужб также указано, что 3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы нового коронавируса и не публиковать информацию, связанную с неизвестным заболеванием.

В досье упоминается группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии.

По данным западных спецслужб, исследователи этого института обнаружили в пещере в провинции Юньнань образцы коронавируса, в которых было замечено генетическое сходство с COVID-19. Также найдены исследования группы Ши Чжэнли по синтезу коронавируса летучих мышей, не поддающегося лечению.

В сообществе пяти стран имеются некоторые разногласия. Австралия считает, что источником вируса, как утверждают власти КНР, был рынок в Ухане, а американское разведывательное сообщество, в которое входят 17 ведомств, еще не верит этой теории. Порядка 70-75% из них уверены, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань.