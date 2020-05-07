Доктор Мясников озвучил требующие срочной госпитализации симптомы коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 мая 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Доктор Александр Мясников перечислил симптомы коронавируса COVID-19, при которых требуется срочная госпитализация больного. По данному вопросу медицинский специалист высказался в своем Telegram-канале.

Как отметил Мясников, вызывать скорую помощь нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. одышка, которая сопровождается апатией, спутанностью сознания и температурой тела, превышающей 38 градусов;

2. симптомы, характерные для обезвоживания, - головокружение, сухость во рту, редкое мочеиспускание.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Зайцев, отечественный врач-отоларинголог, перечислил ранние сигналы человеческого организма о заражении коронавирусом.