Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Мясников озвучил требующие срочной госпитализации симптомы коронавируса

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников озвучил требующие срочной госпитализации симптомы коронавируса
Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Доктор Александр Мясников перечислил симптомы коронавируса COVID-19, при которых требуется срочная госпитализация больного. По данному вопросу медицинский специалист высказался в своем Telegram-канале.

Как отметил Мясников, вызывать скорую помощь нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. одышка, которая сопровождается апатией, спутанностью сознания и температурой тела, превышающей 38 градусов;

2. симптомы, характерные для обезвоживания, - головокружение, сухость во рту, редкое мочеиспускание.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Зайцев, отечественный врач-отоларинголог, перечислил ранние сигналы человеческого организма о заражении коронавирусом.

 

ДЦ

В мире

МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек объяснил, что мешает наладить отношения между Москвой и Прагой. Известно, что МИД направил в Россию ноту с предложением начать консультации по разрешению спора на фоне сноса памятника маршалу Ивану Коневу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью