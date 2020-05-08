Озвучены семь возможных сигналов человеческого организма о тихой форме рака

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8 мая 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Названы сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о лимфоме, относящейся к числу тихих онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», пройти медицинское обследование необходимо, если фиксируются:

1. увеличение размера лимфоузлов в области паха, подмышек и шеи;

2. снижение веса и аппетита;

3. повышенная потливость;

4. высокая температура тела, которая держится продолжительный период времени;

5. хроническая усталость:

6. проблемы с дыханием;

7. ломота в костях и болевые ощущения в животе.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали список продуктов, которые способны вызвать рак.