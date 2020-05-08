Озвучены семь возможных сигналов человеческого организма о тихой форме рака

Названы сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о лимфоме, относящейся к числу тихих онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной в блогосфере.
Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», пройти медицинское обследование необходимо, если фиксируются:
1. увеличение размера лимфоузлов в области паха, подмышек и шеи;
2. снижение веса и аппетита;
3. повышенная потливость;
4. высокая температура тела, которая держится продолжительный период времени;
5. хроническая усталость:
6. проблемы с дыханием;
7. ломота в костях и болевые ощущения в животе.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали список продуктов, которые способны вызвать рак.