Опубликован список способных спровоцировать рак у человека повседневных продуктов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В интернете опубликовали список продуктов питания, употребление которых способно привести к образованию злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материал появился в блогосфере.

В перечне, выложенном на канале Pro Onko в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. консервы;

2. приготовленное на гриле мясо;

3. сахар-рафинад;

4. газированные напитки;

5. белая мука;

6. маринованные и копченые продукты фабричного производства.

В процитированной публикации говорится, что в данной еде содержатся различные вредные элементы, которые могут спровоцировать рак.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети назвали четыре способа снизить артериальное давление естественным путем.