Опубликован список способных спровоцировать рак у человека повседневных продуктов

В интернете опубликовали список продуктов питания, употребление которых способно привести к образованию злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материал появился в блогосфере.
В перечне, выложенном на канале Pro Onko в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. консервы;
2. приготовленное на гриле мясо;
3. сахар-рафинад;
4. газированные напитки;
5. белая мука;
6. маринованные и копченые продукты фабричного производства.
В процитированной публикации говорится, что в данной еде содержатся различные вредные элементы, которые могут спровоцировать рак.
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