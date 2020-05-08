Названы четыре способа быстро снизить артериальное давление без медпрепаратов

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8 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Yuliia Ovsyannikova / globallookpress.com

Перечислены способы быстрого снижения артериального давления без применения медицинских препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Лайфхакер» в «Яндекс. Дзен», нормализовать давление естественным путем можно с помощью:

1. горячей ванночки – следует налить в таз воду, температура которой составляет порядка 45 градусов, и погрузить в нее конечности на десять минут;

2. холодной проточной воды – под ней нужно некоторое время подержать руки;

3. теплого чая с мятой;

4. компресса с яблочным уксусом – его надо приложить к ступням на десять – пятнадцать минут.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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