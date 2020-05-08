Перечислены пять ранних симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

Обозначены пять ранних признаков появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.
В списке первых симптомов смертельно опасного заболевания, опубликованном автором канала «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. чувство дискомфорта в районе желудка;
2. периодические боли в той же области:
3. частая изжога;
4. тошнота по утрам и после приема пищи;
5. плохой аппетит.
Ранее в пятницу сообщалось, что работающие в Бразилии исследователи определили основную причину распространения коронавируса COVID-19.