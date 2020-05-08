Перечислены пять ранних симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

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8 мая 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены пять ранних признаков появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

В списке первых симптомов смертельно опасного заболевания, опубликованном автором канала «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. чувство дискомфорта в районе желудка;

2. периодические боли в той же области:

3. частая изжога;

4. тошнота по утрам и после приема пищи;

5. плохой аппетит.

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