Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Перечислены пять ранних симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Перечислены пять ранних симптомов появления раковой опухоли в желудке человека
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены пять ранних признаков появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

В списке первых симптомов смертельно опасного заболевания, опубликованном автором канала «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. чувство дискомфорта в районе желудка;

2. периодические боли в той же области:

3. частая изжога;

4. тошнота по утрам и после приема пищи;

5. плохой аппетит.

Ранее в пятницу сообщалось, что работающие в Бразилии исследователи определили основную причину распространения коронавируса COVID-19.

 

ДЦ

Общество

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. Выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью