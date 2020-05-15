Испанские врачи перечислили сигналы кожи о заражении коронавирусом COVID-19

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15 мая 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Медицинские работники из испанских городов Мадрид и Барселона рассказали, как кожа человека сигнализирует о заражении смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах немецких СМИ.

Как пишет Focus Online, врачи назвали следующие кожные симптомы, которые встречаются у больных COVID-19:

1. псевдообморожение;

2. везикулярные высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке;

3. симптомы крапивницы;

4. некроз, развивающийся на пальцах рук и ног, вокруг носа, подбородка и ушей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере обозначили шесть признаков инфаркта миокарда, при которых необходимо вызывать скорую помощь.