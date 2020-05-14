Названы шесть требующих вызова скорой помощи симптома приближающегося инфаркта

Перечислены признаки приближающегося инфаркта миокарда, при которых необходимо вызывать скорую помощь. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российском интернет-сегменте.
В списке симптомов смертельно опасного недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. длящиеся свыше нескольких минут неприятные ощущения в центре груди, также они могут то исчезать, то снова появляться;
2. дискомфорт и боль в конечностях, челюсти или животе;
3. сбой дыхания;
4. холодный пот;
5. тошнота;
6. головокружение.
Ранее сообщалось, что в сети назвали десять предполагаемых признаков появления раковой опухоли в организме человека.