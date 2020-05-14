Названы шесть требующих вызова скорой помощи симптома приближающегося инфаркта

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14 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Перечислены признаки приближающегося инфаркта миокарда, при которых необходимо вызывать скорую помощь. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

В списке симптомов смертельно опасного недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. длящиеся свыше нескольких минут неприятные ощущения в центре груди, также они могут то исчезать, то снова появляться;

2. дискомфорт и боль в конечностях, челюсти или животе;

3. сбой дыхания;

4. холодный пот;

5. тошнота;

6. головокружение.

Ранее сообщалось, что в сети назвали десять предполагаемых признаков появления раковой опухоли в организме человека.