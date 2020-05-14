Названы десять возможных симптомов появления раковой опухоли в организме человека

Обозначены признаки, которые могут указывать на образование злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном некоторое время назад в интернете.
В списке подозрительных симптомов, опубликованных на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:
1. хроническая усталость;
2. снижение иммунитета, частые простудные заболевания;
3. потеря веса без изменений в питании и физических нагрузок;
4. частые сбои в работе пищеварительной системы;
5. повышенное потоотделение;
6. субфебрильная температура;
7. следы крови в каловых массах и моче;
8. возникновение проблем с дыханием;
9. боль при мочеиспускании или дефекации;
10. образование новых родинок, изменение формы уже имеющихся.
Ранее сообщалось, что американские кардиологи рассказали о срочных способах снижения артериального давления без медицинских препаратов.