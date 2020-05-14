Названы десять возможных симптомов появления раковой опухоли в организме человека

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14 мая 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены признаки, которые могут указывать на образование злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном некоторое время назад в интернете.

В списке подозрительных симптомов, опубликованных на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. хроническая усталость;

2. снижение иммунитета, частые простудные заболевания;

3. потеря веса без изменений в питании и физических нагрузок;

4. частые сбои в работе пищеварительной системы;

5. повышенное потоотделение;

6. субфебрильная температура;

7. следы крови в каловых массах и моче;

8. возникновение проблем с дыханием;

9. боль при мочеиспускании или дефекации;

10. образование новых родинок, изменение формы уже имеющихся.

Ранее сообщалось, что американские кардиологи рассказали о срочных способах снижения артериального давления без медицинских препаратов.