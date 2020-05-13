Кардиологи из США назвали два экстренных способа снижения давления без лекарств

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13 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Yuliia Ovsyannikova / globallookpress.com

Работающие в Соединенных Штатах специалисты в области кардиологии посоветовали два экстренных способа снижения артериального давления, которыми можно воспользоваться в случае его резких скачков. Данные способы не предусматривают приема лекарственных средств.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи рекомендуют прибегнуть к глубокому дыханию. При повышении давления следует расслабиться, сделать глубокий вдох и задержать его на пять секунд. Дышать надо не животом, а грудью. Продолжительность этого упражнения должна составить от трех до пяти минут.

Также можно налить в таз теплой воды температурой около 45 градусов и опустить в нее ступни и кисти рук на десять минут, говорится в процитированной публикации.

Прежде чем брать на вооружение данные советы, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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