Названы семь симптомов опасного для здоровья «тихого инсульта» головного мозга

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены признаки «тихого инсульта». Он провоцирует сердечно-сосудистые недуги и опасен нарушениями в работе головного мозга.

В списке симптомов болезни, приведенном автором канала «Минутка здоровья» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. бессвязная речь;

2. паралич одной стороны лица;

3. проблемы с дыханием;

4. ухудшение зрения или кратковременная его потеря;

5. нарушение координации движений;

6. резкая пульсирующая головная боль;

7. чрезмерное потоотделение, сопровождаемое ознобом.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете назвали лекарства, которые могут спровоцировать повышение артериального давления.