Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Названы семь симптомов опасного для здоровья «тихого инсульта» головного мозга

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы семь симптомов опасного для здоровья «тихого инсульта» головного мозга
Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены признаки «тихого инсульта». Он провоцирует сердечно-сосудистые недуги и опасен нарушениями в работе головного мозга.

В списке симптомов болезни, приведенном автором канала «Минутка здоровья» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. бессвязная речь;

2. паралич одной стороны лица;

3. проблемы с дыханием;

4. ухудшение зрения или кратковременная его потеря;

5. нарушение координации движений;

6. резкая пульсирующая головная боль;

7. чрезмерное потоотделение, сопровождаемое ознобом.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете назвали лекарства, которые могут спровоцировать повышение артериального давления.

ДЦ

Здоровье

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна сможет полностью отказаться от ограничений только после появления вакцины от COVID-19. Глава Минздрава также предположил, когда ждать изобретения лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью