Названы семь симптомов опасного для здоровья «тихого инсульта» головного мозга

В блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены признаки «тихого инсульта». Он провоцирует сердечно-сосудистые недуги и опасен нарушениями в работе головного мозга.
В списке симптомов болезни, приведенном автором канала «Минутка здоровья» в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. бессвязная речь;
2. паралич одной стороны лица;
3. проблемы с дыханием;
4. ухудшение зрения или кратковременная его потеря;
5. нарушение координации движений;
6. резкая пульсирующая головная боль;
7. чрезмерное потоотделение, сопровождаемое ознобом.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете назвали лекарства, которые могут спровоцировать повышение артериального давления.