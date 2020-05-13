Озвучен список способных спровоцировать повышение артериального давления лекарств

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13 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы лекарственные препараты, прием которых может привести к повышению артериального давления. Они перечислены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

В списке лекарств, приведенном на канале «Здоровье сосудов» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. капли и спреи от насморка;

2. порошки от простуды;

3. обезболивающие;

4. препараты против мигрени;

5. солодка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в области онкологии назвали симптомы, которые могут указывать на рак головного мозга. В данный перечень, в частности, попали рассеянность внимания и когнитивные расстройства.