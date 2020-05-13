Озвучен список способных спровоцировать повышение артериального давления лекарств

Названы лекарственные препараты, прием которых может привести к повышению артериального давления. Они перечислены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.
В списке лекарств, приведенном на канале «Здоровье сосудов» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. капли и спреи от насморка;
2. порошки от простуды;
3. обезболивающие;
4. препараты против мигрени;
5. солодка.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в области онкологии назвали симптомы, которые могут указывать на рак головного мозга. В данный перечень, в частности, попали рассеянность внимания и когнитивные расстройства.