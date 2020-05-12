Врачи-онкологи назвали семь вероятных первых симптомов опухоли головного мозга

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12 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, globallookpress.com

Медики, специализирующиеся на сфере онкологии, обозначили семь ранних симптомов, которые могут указывать на злокачественную опухоль головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи советуют пройти обследование, если наблюдаются следующие признаки:

1. хроническая усталость;

2. постоянные головные боли, которые ослабевают в стоячем положении;

3. подавленное настроение;

4. приступы тревоги;

5. приступы тошноты;

6. рассеянность внимания;

7. когнитивные расстройства.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете назвали напитки, употребление которых помогает снизить артериальное давление.