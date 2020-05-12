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Врачи-онкологи назвали семь вероятных первых симптомов опухоли головного мозга

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи-онкологи назвали семь вероятных первых симптомов опухоли головного мозга
Медики, globallookpress.com

Медики, специализирующиеся на сфере онкологии, обозначили семь ранних симптомов, которые могут указывать на злокачественную опухоль головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи советуют пройти обследование, если наблюдаются следующие признаки:

1. хроническая усталость;

2. постоянные головные боли, которые ослабевают в стоячем положении;

3. подавленное настроение;

4. приступы тревоги;

5. приступы тошноты;

6. рассеянность внимания;

7. когнитивные расстройства.

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ДЦ
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