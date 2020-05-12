Названы пять доступных напитков для снижения артериального давления без лекарств

Перечислены пять доступных напитков, употребление которых позволяет снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Теме борьбы с гипертонией естественным путем посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», нормализовать давление можно с помощью:
1. воды с лимоном;
2. лимонада из имбиря;
3. чая из смородины с мятой;
4. компота из ревеня;
5. чая из цветов липы.
Перед тем, как следовать данным рекомендациям, обязательно необходимо проконсультироваться с медицинскими специалистами.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи назвали самый вероятный симптом заражения коронавирусом COVID-19.