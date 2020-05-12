Названы пять доступных напитков для снижения артериального давления без лекарств

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12 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Перечислены пять доступных напитков, употребление которых позволяет снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Теме борьбы с гипертонией естественным путем посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», нормализовать давление можно с помощью:

1. воды с лимоном;

2. лимонада из имбиря;

3. чая из смородины с мятой;

4. компота из ревеня;

5. чая из цветов липы.

Перед тем, как следовать данным рекомендациям, обязательно необходимо проконсультироваться с медицинскими специалистами.

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