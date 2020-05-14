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Бывший украинский депутат назвал условие восстания Одессы и Харькова против Киева

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Бывший украинский депутат назвал условие восстания Одессы и Харькова против Киева
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Александр Васильев, бывший депутат Одесского горсовета, рассказал, при каком условии произойдет антикиевское восстание в регионах, расположенных на юго-востоке Украины. Экс-парламентарий процитирован в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет Shark News, Васильев предсказал, что Одесса, Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск), Николаев и Запорожье поднимут бунт против центральной власти, если наладится жизнь населения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР. Именно напряжение в Донбассе удерживает весь юго-восток от мятежа и отделения от остальной Украины, привело издание точку зрения бывшего депутата.

Ранее сегодня сообщалось, что в российской Госдуме назвали вероятный признак подготовки Киева к полноценному военному наступлению на республики Донбасса.

ДЦ

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