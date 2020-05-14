В Госдуме назвали возможный признак подготовки Киева к полноценному штурму ДНР и ЛНР

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14 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

В нижней палате российского парламента озвучили предполагаемый признак подготовки Украины к полномасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался депутат Константин Затулин.

По словам представителя Госдумы, на то, что официальный Киев планирует провести наступательную операцию против республик Донбасса, может указывать сделка Украины и США по закупке трех крупных партий американского оружия. Данная сделка должна произойти в текущем году, в настоящий момент стороны обговаривают ее детали.

Ранее сегодня сообщалось, что появились подробности покушения на отечественного писателя Захара Прилепина в ДНР во время его участия в боевых действиях в Донбассе.