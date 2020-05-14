Ополченец рассказал подробности покушения на Захара Прилепина в ДНР

Захара Прилепина пытались убить на территории непризнанной ДНР во время участия писателя в военном конфликте в Донбассе. Подробности инцидента рассказал ополченец с позывным «Злой».
По словам «Злого», давшего интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-шоу, неизвестные начинили пластидом книгу, он должен был подорвать автомобиль с Прилепиным и его окружением. Бомбу удалось обнаружить благодаря собаке тогдашнего руководителя ДНР Александра Захарченко.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский министр Виктор Суслов назвал «самый реальный путь» к прекращению войны на востоке страны.