Ополченец рассказал подробности покушения на Захара Прилепина в ДНР

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14 мая 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Писатель Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Захара Прилепина пытались убить на территории непризнанной ДНР во время участия писателя в военном конфликте в Донбассе. Подробности инцидента рассказал ополченец с позывным «Злой».

По словам «Злого», давшего интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-шоу, неизвестные начинили пластидом книгу, он должен был подорвать автомобиль с Прилепиным и его окружением. Бомбу удалось обнаружить благодаря собаке тогдашнего руководителя ДНР Александра Захарченко.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский министр Виктор Суслов назвал «самый реальный путь» к прекращению войны на востоке страны.