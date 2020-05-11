В ДНР поведали о вреде гипотетического военного наступления ополченцев на Украину

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11 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

В Народном Совете непризнанной ДНР рассказали, какой вред принесло бы военное наступление ополченцев на Украину. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался депутат Валерий Скороходов.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Скороходова, киевские военные, обстреливая территорию республики, провоцируют ДНР на ответные действия, однако пойти в наступление ее подразделения не могут. Как отметил депутат, в этом случае будут перечеркнуты все усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, достигнутые на переговорах в Минске, и украинская сторона получат возможность выйти из них.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский премьер Николай Азаров назвал обязательное условие возвращения Донецка и Луганска в состав страны.