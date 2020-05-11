Стали известны потери воюющих в Донбассе ВСУ и Нацгвардии Украины за апрель

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11 мая 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Названы потери участвующих в операции Киева в Донбассе подразделений Вооруженных сил Украины и Нацгвардии страны за апрель. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах сетевых СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что в прошлом месяце в зоне военного конфликта погибли как минимум 14 украинских силовиков. Еще порядка 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин, руководитель самопровозглашенной ДНР, рассказал о главной причине антикиевского восстания республик Донбасса весной 2014 года. По данному вопросу политический деятель высказался в беседе с журналистами.