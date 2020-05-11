Денис Пушилин назвал главную причину восстания республик Донбасса против Украины

Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР, рассказал о главной причине восстания республик Донбасса против Украины весной 2014 года. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.
Ставший собеседником «Царьграда» лидер ДНР отметил, что выступления против Киева вспыхнули из-за навязывания центральной властью украинских праворадикалов времен Великой Отечественной в качестве национальных героев. По словам Пушилина, в Донбассе никогда не будут почитать таких деятелей, как Степан Бандера, Роман Шухевич и прочие.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео уничтожения «российского БТР» в Донецкой области.