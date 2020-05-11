Денис Пушилин назвал главную причину восстания республик Донбасса против Украины

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11 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Денис Пушилин на митинге возле донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР, рассказал о главной причине восстания республик Донбасса против Украины весной 2014 года. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ставший собеседником «Царьграда» лидер ДНР отметил, что выступления против Киева вспыхнули из-за навязывания центральной властью украинских праворадикалов времен Великой Отечественной в качестве национальных героев. По словам Пушилина, в Донбассе никогда не будут почитать таких деятелей, как Степан Бандера, Роман Шухевич и прочие.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео уничтожения «российского БТР» в Донецкой области.